Otamendi falha Final Four da Taça da Liga

O capitão dos encarnados foi convocado pela seleção argentina para dois jogos de qualificação do Mundial 2022 e não estará disponível no duelo com o Boavista, da meia-final da mais recente prova do calendário nacional.

Lionel Scaloni não prescindiu de Otamendi com vista aos jogos com o Chile e Colômbia, a 28 de janeiro e 1 de fevereiro, respetivamente, integrando o nome do central na convocatória, anunciada esta quarta-feira.

Assim, o treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, não vai poder contar com Otamendi para o jogo com o Boavista, da meia-final da Taça da Liga, que tem lugar no dia 25 deste mês e, caso se apure, na final, quatro dias depois, frente a Sporting ou Santa Clara.