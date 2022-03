Otamendi, Gilberto e Yaremchuk de regresso aos convocados

JN Hoje às 16:07 Facebook

Na sessão de treino, Nélson Veríssimo voltou a contar com o avançado Yaremchuk, recuperado de uma gripe, bem como com os defesas Otamendi e Gilberto, que, devido a problemas físicos, também falharam o jogo de sexta-feira com o Vizela (1-1).

O jovem defesa-central Tomás Araújo também foi convocado, bem como o guarda-redes Svilar. Depois de um empate 2-2, as águias tentam vencer o Ajax e carimbar a passagem aos quartos de final.

Veja a lista de convocados

Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos e Helton Leite;

Defesas: Lázaro, Gilberto, André Almeida, Otamendi, Grimaldo, Vertonghen, Morato e Tomás Araújo;

Médios: Everton, Meïte, João Mário, Diogo Gonçalves, Rafa, Weigl, Taarabt, Gil Dias, Radonjic e Paulo Bernardo;

Avançados: Yaremchuk, Gonçalo Ramos, Darwin e Henrique Araújo.