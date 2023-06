Otamendi lesiona-se ao serviço da Argentina

Defesa sofre distensão no joelho esquerdo. Rejeitou Inter e Atlético para ficar na Luz.

O susto foi grande, mas a primeira observação afastou um cenário de gravidade para Otamendi, defesa central das águias, que se lesionou durante o embate da seleção argentina com a Austrália, esta quinta-feira, em Pequim, na China. O problema, contudo, obrigou o jogador a sair ao intervalo e, ao que apurou o JN, a lesão no joelho esquerdo não é grave como o choque chegou a aparentar e indicia apenas uma distensão no ligamento, facto que não prejudicava a preparação do defesa que vai agora cumprir um período de férias.

O jogador chocou com um defesa australiano e Enzo Fernández, facto que motivou a saída de campo, sendo substituído por Germán Pezzella. A lesão sucedeu na sequência de um canto com o atleta a ser empurrado pelo adversário e a chocar com o médio do Chelsea. O australiano caiu ainda em cima do central. Otamendi foi dispensado do último embate da digressão da seleção das pampas, mas, sabe o JN, que a decisão já estava planeada mesmo antes do contratempo.