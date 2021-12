Otamendi não foi o primeiro. Outros cinco jogadores e treinadores já foram assaltados

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 18:17 Facebook

O jogador do Benfica Otamendi foi, esta madrugada, alvo de um assalto violento em casa, na Aroeira, Seixal. Mas não é a primeira vez que isto acontece a jogadores e treinadores.

Domingos Paciência Foto: Paulo Jorge Magalhães / Arquivo Global Imagens

Janeiro 2009

O ex-avançado portista Domingos Paciência e a família foram sequestrados e vítimas de um assalto na sua casa em Leça da Palmeira, Matosinhos. Na altura, Domingos treinava a Académica. Os ladrões terão chegado a apontar uma arma à cabeça da empregada e mantiveram a família sequestrada por uma hora e meia. Levaram vários bens e troféus valiosos.

Luisão Foto: Carlos Costa/Arquivo Global Imagens

Agosto 2012

A casa de Luisão também na Herdade da Aroeira foi assaltada em agosto de 2012. A mulher, as filhas e a ama das crianças encontravam-se a dormir na casa e não se aperceberam de nada. Os ladrões terão levado dinheiro e vários bens pessoais. O jogador do Benfica estava na Suíça a cumprir a pré-época dos encarnados.

Artur Moraes Foto: Álvaro Isidoro / Arquivo Global Imagens

Novembro 2014

Dois assaltantes conseguiram entrar na casa de Artur Moraes, ex-guarda-redes do Benfica, na Herdade da Aroeira, ao lado da casa de Luisão. Imagens de videovigilância captaram os ladrões calmamente a andar pela casa. O jogador ter-se-á apercebido da presença dos intrusos e fez barulho. Os assaltantes assustaram-se e puseram-se em fuga. Um terceiro cúmplice estava cá fora à espera.

Otávio Foto: Helder Santos / Arquivo Global Imagens

Dezembro 2019

Enquanto Otávio entrava em campo para o F. C. Porto- Feyenoord, ladrões entravam na sua casa em Vila Nova de Gaia. Os assaltantes não contavam era que a família do jogador não tivesse ido ao estádio. A mulher ouviu barulhos e surpreendeu pelo menos três assaltantes. Estes fugiram rapidamente com joias e outros objetos valiosos.

Carlos Carvalhal Foto: Miguel Pereira/Arquivo Global Imagens

Julho 2020

Quatro homens encapuçados emboscaram Carlos Carvalhal quando este entrava em casa, em Maximinos, Braga, após regressar de um jogo na Madeira. O então treinador do Rio Ave resistiu aos assaltantes. Estes ainda o agrediram e ameaçaram com uma arma branca, mas fugiram sem levar conseguir levar nada.