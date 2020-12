Otamendi pede desculpas aos adeptos

Luís Antunes Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Nicolas Otamendi, defesa das águias, pediu desculpas, na noite desta segunda-feira, pelo erro durante o embate com o Marítimo.

"Desculpa a todos os adeptos do Benfica por este início. Obrigado aos meus companheiros que estão sempre comigo e me apoiam do primeiro ao último minuto . Vou trabalhar ainda mais para melhorar".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

O defesa argentino reagiu nas redes sociais pouco depois do triunfo do Benfica diante do Marítimo, na Madeira. As águias venceram por 2-1, mas o central falhou de forma evidente no primeiro golo dos insulares.