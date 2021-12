Otamendi reage a assalto: "Estamos bem"

Rogério Matos Hoje às 19:05 Facebook

Otamendi reagiu, esta terça-feira, nas redes sociais ao assalto de que foi alvo na madrugada de segunda-feira. Num texto curto diz que ele e a família estão bem e agradece as mensagens de apoio que tem recebido, mensagens essas que ajudam a ultrapassar a situação por que passou.

O jogador argentino do Benfica foi sequestrado e assaltado em casa por encapuzados que procuravam os seus relógios e jóias. Ninguém ficou ferido e os suspeitos colocaram-se em fuga com relógios e jóias. O assalto fez com que o jogador decidisse mudar de residência e procura agora nova casa para si e para a família.

O jogador entrava em casa pelas 00.50 horas, preparava-se para fechar a porta por dentro quando cinco a sete encapuzados irromperam pela sua porta na Herdade da Aroeira. Otamendi foi levado à força para junto da mulher que tentava agarrar os seus dois filhos. Os menores foram separados dos pais e todos foram cercados pelos suspeitos, que não levavam armas consigo.

Os assaltantes de origem do leste europeu e que comunicavam com walkie talkies para outros membros do grupo que esperavam no exterior exigiram ao jogador a mala onde guardava a mala com os relógios e jóias.

Nenhuma das vítimas reagiu. O jogador levou os assaltantes até ao local onde tinha guardada a mala que estes pediam e nem procuraram outros bens na casa do jogador. O assalto durou cerca de dez minutos e assim que os suspeitos acederam à mala, fugiram.

A GNR da Charneca da Caparica acorreu ao local onde encontrou apenas as vítimas, sem ferimentos, mas em estado de choque. Foi emitido um alerta para todas as polícias como tentativa de intercetar os assaltantes, mas sem sucesso. As viaturas que utilizaram na fuga não foi identificada, dificultando a tarefa.

Por se tratar de um assalto violento com sequestro das vítimas, o caso passou para a Polícia Judiciária de Setúbal, que tenta agora identificar e localizar os suspeitos.