Otamendi reage a expulsão com beijo e uma boca

Central argentino do Benfica viu o vermelho em Leiria e cumpre o castigo no Bessa, com o Boavista na quarta jornada da Liga.

Nicolás Otamendi, expulso por acumulação de cartões amarelos no jogo de sábado em Leiria, frente ao Casa Pia (1-0), reagiu ao sucedido com um beijo, aparentemente dirigido ao árbitro Tiago Martins e uma boca, à partida relacionada com a arbitragem.

O central argentino foi expulso nos descontos e, ao sair do relvado, simulou um beijo, na direção do árbitro. Nas redes sociais, começou por enaltecer o triunfo e o apoio dos adeptos: "Boa vitória de toda a equipa num campo difícil para jogar futebol. Obrigado a todo o apoio encarnado". A concluir a mensagem, a boca indireta: "De resto tudo igual, sem comentários".