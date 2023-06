Otamendi renova contrato com o Benfica

JN Ontem às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Nicolás Otamendi renovou contrato com o Benfica por mais duas épocas.

O defesa central argentino Nicolás Otamendi vai continuar ao serviço do Benfica durante as próximas duas temporadas.

Em comunicado enviado à CMVM, as águias anunciaram que chegaram a acordo com o capitão de equipa para a assinatura de um novo vínculo até 2025.

PUB

Otamendi estava em final de contrato com o clube encarnado, e era pretendido por clubes como Inter de Milão, River Plate, Atlético de Madrid, Real Bétis e Sevilha, mas decidiu prosseguir a carreira no Benfica.

O campeão do mundo pela Argentina é peça essencial do conjunto orientado por Roger Schmidt, tendo somando, esta temporada, 46 jogos pelo clube.

O Benfica anunciou, em publicação nas redes sociais e no site oficial do clube, a renovação de contrato do defesa central. Em vídeo publicado pelo conjunto encarnado, Otamendi expressou a vontade de "continuar a sonhar até 2025".