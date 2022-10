Otamendi: renovação só depois do Mundial

Benfica mantém interesse em segurar o defesa central, que termina contrato em junho. Argentino adia conversas para depois do grande torneio no Catar

Otamendi, internacional argentino do Benfica, só admite avaliar propostas e decidir o futuro, após o Mundial do Catar, que se joga entre novembro e dezembro. O JN sabe que essa é a posição do jogador, que, dessa forma, adia as conversações com a SAD encarnada, que, tal como adiantámos noutra edição, deseja estender o vínculo do capitão, que acaba contrato em junho de 2023.

O defesa, que no final da época já terá ultrapassado a barreira dos 35 anos, é um elemento indispensável na coesão defensiva da equipa de Roger Schmidt.