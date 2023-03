Otamendi tatua Messi no corpo e astro agradece

JN Hoje às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Otamendi juntou mais uma tatuagem às outras que já tem no corpo: a de Lionel Messi. Amigos e companheiros na seleção argentina, venceram juntos o título mundial, em dezembro, no Catar. O astro argentino agradeceu com palavras emocionadas.

O defesa central do Benfica, de 35 anos e com 102 internacionalizações, colocou no corpo uma imagem em que Messi acaricia o troféu e outra em que comemora com os dedos apontados para o céu. Tatuou também a data da conquista do ceptro, 18/12/2022, e ainda duas frases: "Glória eterna" e "Como me vão convencer que a magia não existe".

Muito sensibilizado, Messi respondeu com frases de agradecimento. "Vi um monte de coisas espetaculares que fizeram de mim no Mundial, mas que um companheiro e um amigo como Otamendi faça esta tatuagem é algo mais do que especial!!! Muito obrigado, Ota!!!", escreveu, no Instagram.

PUB