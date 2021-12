Otamendi troca de casa após assalto

Rogério Matos Hoje às 20:59 Facebook

O jogador do Benfica Otamendi foi, esta madrugada de segunda-feira, alvo de um assalto violento em casa na Aroeira, Seixal, onde reside com mulher e filhos. Ninguém ficou ferido e os suspeitos colocaram-se em fuga com relógios e jóias. O assalto fez com que o jogador decidisse mudar de residência e procura agora nova casa para si e para a família.

O jogador entrava em casa pelas 00.50 horas, preparava-se para fechar a porta por dentro quando cinco a sete encapuzados irromperam pela sua porta na Herdade da Aroeira. Otamendi foi levado à força para junto da mulher que tentava agarrar os seus dois filhos. Os menores foram separados dos pais e todos foram cercados pelos suspeitos, que não levavam armas consigo.