Otávio: "Achávamos que ia ficar decidido na última jornada"

O médio internacional português Otávio garantiu que o F. C. Porto fará tudo para garantir o primeiro lugar do Grupo B da Liga dos Campeões, esta terça-feira, quando receber o Atlético de Madrid, admitindo que não contava que o apuramento já estivesse garantido.

"A motivação é sempre a mesma quando vestimos essa camisola. Vai ser um bom jogo, queremos conquistar os três pontos, independentemente de já estarmos qualificados; queremos o primeiro lugar", garantiu Otávio na antevisão do duelo com os "colchoneros".

A goleada no terreno do Club Brugge, associada ao empate do Altético em casa com o Bayer Leverkusen valeu o passaporte para os oitavos de final, com a equipa portista a fazer a festa no avião e depois de a equipa espanhola ter falhado um penálti nos derradeiros instantes.

"Achávamos que só ia ficar decidido na última jornada. Depois daquele penálti no final do jogo não deu para segurar as emoções e foi por isso que festejámos daquela forma: conquistámos um objetivo, mas isso não tira importância ao jogo de amanhã", lembrou, antes de admitir que é preciso manter a mentalidade da Champions nos jogos da Liga portuguesa.

"É mudar o chip da Champions para o campeonato, que é o nosso objetivo maior. Temos de tentar manter no campeonato o que fazemos na Champions", referiu, não acreditando em quaisquer facilidades pelo facto de o Atlético não estar na luta pela próxima fase da liga milionária.

"Sabemos como vamos entrar em campo e isso é que nos interessa. O Atlético é agressivo defensivamente, mas tem qualidade na frente e querem ganhar porque correm o risco de ficar de fora da Liga Europa", explicou, antes de garantir que, com o Campeonato do Mundo cada vez mais perto, é preciso não facilitar.

"Para estar no Mundial, qualquer jogador tem de estar bem no clube, somando jogos e minutos. Não penso em lesões, se acontecer é uma infelicidade, se entrar na lista final fico muito feliz", afirmou.