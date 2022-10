Otávio após o clássico: "Não vou falar nada, senão sou punido"

No rescaldo da derrota diante do Benfica, o jogador do F. C. Porto abordou o lance de expulsão de Eustaquio e deixou críticas à arbitragem.

"O Eustaquio fez duas faltas, acho que não era para ter sido expulso, mas o árbitro teve esse critério. Na primeira parte, o Bah tinha de ter sido expulso também, por isso é que o treinador deles tirou os três amarelados no intervalo. Acho que tivemos o jogo controlado na primeira parte, quando tivemos um a menos foi mais complicado, mas lutamos até ao final, merecíamos outro resultado e agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Ainda há muitos jogos, aqui ninguém baixa a cabeça. Somos o F. C. Porto, vamos em busca da vitória. O grupo entregou-se todo, quem entrou ajudou, mas com um a menos é difícil e não vou falar nada, se não sou punido também", disse Otávio.

O Benfica venceu, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto em jogo da décima jornada da Liga. Rafa marcou o golo do encontro. Eustáquio foi expulso, tal como Sérgio Conceição. Depois do apito final, o treinador azul e branco dirigiu-se à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro e recebeu ordem de expulsão. Com este triunfo, os encarnados, que, em 19 jogos esta temporada, ainda não perderam, passam a somar 28 pontos, mais seis do que o F. C. Porto, que interrompeu uma série de cinco triunfos seguidos em todas as competições.