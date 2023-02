Otávio com hipóteses remotas de ir a jogo contra o Inter

Nuno A. Amaral Hoje às 00:01 Facebook

Médio está de volta à Invicta, mas a recuperação a tempo do duelo da Champions em Milão é bastante improvável.

Otávio voltou domingo do Brasil, onde esteve nas últimas duas semanas a recuperar de uma rotura muscular de dois centímetros na coxa direita, em sessões de tratamento intensivo com o fisioterapeuta Eduardo Santos. O médio portista já está de regresso à Invicta e vai agora dar seguimento ao processo de recuperação no Olival, mas as hipóteses de estar apto a defrontar o Inter, na quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Champions, são remotas.

Para jogar em Milão, o internacional português teria de recuperar em três semanas de uma lesão que, normalmente, demora cerca de mês e meio a curar. Ao que o JN apurou, esse prazo, sem ser impossível, é neste momento bastante difícil de ser concretizado. Alinhar em San Siro sem estar a 100% é algo que não agrada ao círculo próximo do jogador, até porque ninguém deseja ver repetida a situação verificada em setembro passado, quando Otávio foi titular no jogo em casa com o Brugge, poucos dias depois de ter sofrido uma fratura nas costelas, acabando por ter de parar novamente, durante várias semanas.