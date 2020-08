Otávio dispara contra a arbitragem: Benfica "jogou com mais três"

Nuno Barbosa Hoje às 00:57 Facebook

O F. C. Porto jogou com menos um jogador desde o minuto 38 da final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, mas nem assim deixou de conquistar o troféu. Ainda assim, a arbitragem de Artur Soares Dias e seus pares esteve na mira crítica do médio portista, Otávio.

"Não passámos a jogar com menos um, porque eles jogaram com mais três. Nós jogámos com menos quatro ou cinco, mas faz parte. Sabíamos que não íamos perder o jogo, já estava escrito", afirmou Otávio.

Num plano de análise a esta temporada que terminou este sábado, com a conquista da dobradinha, o médio brasileiro acrescentou: "Foi claramente a minha melhor época. Ganhámos dois títulos".

A terminar, Otávio ainda deixou uma mensagem para os adeptos dos azuis e brancos: "Estiveram sempre do nosso lado, sentimos o apoio deles. Contra tudo e contra todos, ganhámos o campeonato e a Taça".