Otávio diz que convocatória é "a realização de um sonho"

JN/Agências Ontem às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio Otávio afirmou esta quinta-feira ter cumprido um sonho ao ser convocado pela primeira vez para a seleção nacional e que este é o momento de retribuir o carinho que recebeu desde que chegou a Portugal.

O médio, nascido no Brasil há 26 anos, está em Portugal desde 2014/15, quando assinou contrato pelo F. C. Porto, que o emprestou ao Vitória de Guimarães por duas vezes.

"Hoje, a convocação para a seleção portuguesa chega como a realização de um sonho. Só posso agradecer a oportunidade de representar este país e as suas cores. Sinto que é o momento de retribuir o carinho de toda uma nação com esse chamado. Vamos com tudo", escreveu Otávio, numa mensagem publicada na rede social Instagram.

Para Otávio, este é "um dia em que a palavra honra ganha ainda mais sentido" na vida.

"Há sete anos, escolhi Portugal como a minha casa e a casa da minha família. Aqui fui acolhido por todos, fiz grandes amigos e, claro, sempre honrei a camisola do F. C. Porto", referiu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo)