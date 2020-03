Otávio diz que nunca se esconde e aponta à conquista do título

Arnaldo Martins Hoje às 18:08 Facebook

Médio brasileiro sente que está a viver a melhor época da carreira. "Só dependemos de nós para sermos campeões", diz

Otávio sente que está a viver a melhor época da carreira e mantém-se focado nos objetivos da equipa, apesar da pandemia que forçou a paragem das competições. "Muitas das vezes, a minha ação até pode não ocorrer da melhor forma, mas estou sempre a tentar fazer o meu melhor e nunca me escondo do jogo. Está a ser, sem dúvida, a minha melhor temporada. Por estar sempre a jogar e a conseguir manter um bom nível. Não com muitos golos, é verdade, mas com um papel diferente. É sempre bom estar a jogar e ter uma sequência de jogos, pois mostra que confiam em mim", explica o médio brasileiro, ao site "globoesporte".

O futebolista brasileiro, que leva 10 assistências e um golo em 38 jogos na presente época, tem procurado manter a forma em casa e acredita que o campeonato chegue ao fim. "O principal é que tudo volte à normalidade. Quando voltarmos a fazer o que mais gostamos, vamos ter uma reta final difícil mas só depende de nós para sermos campeões", diz o camisola 25, que tem contado com o apoio da família nesta fase: "É estranho treinar em casa e não ter o ambiente que temos no clube, mas estamos cada um focado em voltar com a melhor forma. Tenho a companhia da minha esposa, que me ajuda nos treinos, e dos meus filhos".

A terminar, Otávio deixou ainda um conselho aos compatriotas: "Peço a todos no Brasil que fiquem em casa para evitar a propagação do vírus. É muito importante".