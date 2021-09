Otávio e a estreia: "Estou sem palavras"

Na estreia pela Seleção Nacional, Otávio, médio do F. C. Porto, não escondeu a satisfação da vitória frente ao Catar (3-1), em Debrecen (Hungria), coroada com um golo de cabeça.

"Estou sem palavras. Estrear-me pela Seleção com golo foi bom. Mas mais importante foi a vitória, claro. Nunca senti isto na vida. É um momento importante que vou guardar para sempre", revelou o jogador de 26 anos.

Confirmando que foi bem recebido por todos os colegas de equipa, Otávio mostrou-se ainda disponível para o que Fernando Santos precisar. "Sou mais um para ajudar. Se o mister precisar de mim, estou aqui para ajudar", garantiu.