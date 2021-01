Nuno A. Amaral Hoje às 13:55 Facebook

F. C. Porto possui dois titulares em fim de contrato. Benfica sem problemas e Sporting só tem de resolver João Mário.

Janeiro é também o mês em que os jogadores em fim de contrato podem comprometer-se com outros clubes e, neste particular, é o F. C. Porto que tem mais dossiês difíceis para gerir, por comparação com Benfica, Sporting e Braga.