Otávio e Nuno Mendes ausentes do treino da seleção

Otávio e Nuno Mendes, a contas com queixas musculares, não estão presentes na sessão de trabalho, que decorre neste sábado à tarde, no centro de treinos da seleção portuguesa no Catar. Ambos estão a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

Os restantes 24 jogadores estão à disposição de Fernando Santos. No arranque do treino, efetuaram aquecimento e trocas de bola, sob o olhar atento do selecionador.

Portugal, que venceu o Gana por 3-2 na quinta-feira, continua a preparação para o jogo com o Uruguai, na segunda-feira, em sessão de treino agendada para as 14.15 horas. Antes, um jogador fala em conferência de Imprensa.