Otávio é o sétimo brasileiro a jogar por Portugal

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira que Otávio foi convocado para a seleção portuguesa, para disputar os jogos de qualificação para o Mundial 2022. O médio do F.C. Porto é o sétimo jogador nascido no Brasil a jogar por Portugal, tendo obtido a dupla nacionalidade.

Ao longo dos anos foram vários os jogadores que nasceram no Brasil e representaram Portugal nas competições internacionais de futebol. Com a recente convocatória de Otávio, relembramos quem foram os outros seis atletas a obter a naturalização.

Lúcio Soares: ​​​​​​​O defesa atuou durante vários anos pelo Sporting, tendo ficado conhecido como um defesa goleador, visto que apontou mais de 30 ao serviço dos leões. Nascido na cidade brasileira de Manhuaçu, representou Portugal por cinco ocasiões na década de 1960.

Lúcio Soares Foto: DR/Arquivo

Celso Matos: ​​​​​​​Em Portugal vestiu as cores do Boavista, F.C. Porto e da seleção nacional. Conquistou quatro títulos durante este percurso e defendeu a seleção portuguesa por três vezes na década de 1970.

Deco: Um dos melhores jogadores que já passou por Portugal. Deco ficou no segundo lugar na Bola de Ouro em 2004, ganha por Shevchenko, no mesmo ano em que conquistou a Liga dos Campeões com o F.C. Porto. Nascido em São Bernardo do Campo, realizou 75 jogos com as Quinas ao peito, tendo-se estreado em 2003.

PUB

Pepe: Aos 38 anos ainda está a competir num nível muito alto. Na época passada alcançou os quartos-de-final da Liga dos Campeões com o F.C. Porto, somando boas exibições. Pepe chegou a Portugal para ir às captações do Sporting, onde não ficou, para depois representar o Marítimo. Após três anos na Madeira, transferiu-se para os dragões onde se cimentou como um dos melhores defesas no mundo. Nasceu em Maceió e representa a equipa de Portugal desde 2007, competindo em 119 jogos.

Liedson: Um dos maiores goleadores da história do Sporting. Liedson passou nove temporadas em Portugal, tendo-se tornado uma referência na equipa verde e branca, apesar de ter realizado ainda uma parte da época 2012/2013 ao serviço do F.C. Porto. Estreou-se na seleção nacional portuguesa em 2009, tendo marcado quatro golos em 15 jogos.

Dyego Sousa: O antigo avançado do SC Braga foi o primeiro jogador nascido no Brasil a jogar por Portugal na "era" Fernando Santos. Em terras lusas, Dyego jogou no Leixões, Tondela, Portimonense, Marítimo, SC Braga, Benfica e Famalicão. Estreou-se na seleção em 2019, tendo disputado dois jogos.