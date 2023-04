Otávio é solução para nova mexida no meio-campo do F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 22:49 Facebook

Castigo de Grujic abre vaga no onze portista para o jogo com o Santa Clara. Eustaquio é hipótese, mas na última partida em casa foi o "baixinho" a jogar ao lado de Uribe.

O jogo de sábado com o Santa Clara, no Dragão, vai trazer mudanças obrigatórias ao onze portista relativamente ao clássico na Luz, pois Grujic e Taremi ficam de fora devido a castigo, depois de terem completado uma série de cinco cartões amarelos na Liga.

No meio-campo, a ausência do internacional sérvio abre uma vaga que, na teoria, seria ocupada por Eustaquio, mas o último jogo dos portistas em casa mostrou que pode não ser bem assim. Há duas semanas, frente ao Portimonense, Sérgio Conceição decidiu poupar Grujic e foi Otávio a jogar no meio juntamente com Uribe, num cenário que se poderá repetir agora, até para permitir que Galeno e Pepê se mantenham como titulares nas alas.