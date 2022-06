Otávio e Tabata castigados com um jogo de suspensão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta terça-feira, a aplicação de uma partida de castigo a Otávio, do F. C. Porto, e Tabata, do Sporting, na sequência dos incidentes que marcaram o final do clássico entre as duas equipas, a 11 de janeiro deste ano.

O médio dos dragões vai falhar o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, agendado para o dia 30 de julho, em Aveiro, enquanto o extremo leonino fica impedido de alinhar na primeira jornada do campeonato 2022/23.

Os dois atletas foram punidos pela prática de uma infração disciplinar (uso de expressões e gestos ameaçadores) ainda no relvado do Estádio do Dragão, pagando, cada um deles, uma multa de 765 euros.

Recorde-se que, no final do encontro, houve vários focos de confusão entre elementos das duas equipas, sendo que Otávio e Tabata tiveram uma discussão feia, a que se seguiram mais momentos de enorme tensão entre quase todas as pessoas que estavam no relvado do Estádio do Dragão.

Feddal, que entretanto deixou o Sporting, foi punido com uma sanção de repreensão e uma multa de 51 euros por protestos.