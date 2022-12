Otávio e Taremi de volta ao onze do F. C. Porto

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, aposta no regresso de dois pesos pesados do plantel para o jogo desta noite com o Gil Vicente, que vale um lugar na "final four" da Taça da Liga, com Otávio e Taremi a saltarem para o onze dos dragões, onde se mantém Toni Martínez.

O técnico dos dragões não pode contar com os lesionados Meixedo, Zaidu, Pepe e Eustaquio, fazendo várias alterações em relação à equipa que começou o encontro com o Vizela, da derradeira jornada da fase de grupos da mais recente competição do futebol português.

O vencedor do encontro entre dragões e galos vai defrontar o Académico de Viseu, que eliminou o Boavista, numa das meias-finais da "final four" que vai decorrer no Estádio Municipal de Leiria.

Onze do F. C. Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Uribe, Grujic, Otávio e Galeno, Taremi e Toni Martínez.

Suplentes: Diogo Costa, David Carmo, Veron, Pepê, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Gonçalo Borges e Evanilson.

Onze do Gil Vicente: Kritciuk; Danilo, Lucas Cunha, Tomás Araújo e Adrían Marín; Vítor Carvalho, Aburjania e Fujimoto; Boselli, Fran Navarro e Ali Alipour.

Suplentes: Brian, Né, Hackman, Bilel, Simões, Kevin, Henrique Gomes, Matheus Bueno e Elder Santana.