Otávio entre os melhores médios do ano na Liga

O médio do F. C. Porto Otávio foi eleito como um dos médios do ano, na Liga, numa votação levada a cabo pelos treinadores e capitães das 18 equipas participantes na prova, em 2021/22.

Na sexta temporada ao serviço dos azuis e brancos, o internacional português participou em 32 encontros na competição, totalizando 2859 minutos, tendo somado três golos e 11 assistências. Otávio cotou-se como um dos imprescindíveis na equipa de Sérgio Conceição e um dos pilares do título de campeão nacional.

Assim o jogador, de 27 anos, torna-se o quinto dragão a integrar a equipa do ano, da Liga, depois de Diogo Costa, Pepe, Mbemba e Vitinha.

Entre os vencedores desta distinção, que já foram conhecidos, apenas se incluem jogadores de Sporting e F. C. Porto, sendo que os outros dois integrantes do 11 do ano são Matheus Reis e Pedro Porro.