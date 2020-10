Otávio está de volta ao onze do F. C. Porto

Nuno Barbosa Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira, Corona, Fábio Vieira e Marega foram os onze escolhidos por Sérgio Conceição para avançarem de início no jogo desta terça-feira, frente ao Olympiacos, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A visita do Olympiacos ao Estádio do Dragão, cujo pontapé de saída está marcado para as 20 horas desta terça-feira, é dirigido pelo alemão Daniel Siebert. Os assistentes são Jan Seidel e Rafael Foltyn, com Bastian Dankert no VAR e Marco Fritz a quarto árbitro.

Pela primeira vez desde o início da pandemia, em março, o Dragão terá público nas bancadas. As autoridades de saúde permitiram a presença de 3 750 adeptos nos mais de 50 mil lugares do estádio portista.