Otávio: "Falam que eu bato muito mas nunca fui expulso"

O jogador do F. C. Porto, que renovou recentemente com os azuis e brancos até 2025, respondeu a uma série de questões sobre a carreira e acabou por ter uma nota positiva.

Ot​​​​​​ávio acertou em nove das 10 questões e ainda abordou o facto de ainda nunca ter visto um cartão vermelho: "Falam que eu bato muito mas nunca fui expulso". A única pergunta que o jogador de 26 falhou foi o número de jogos que já disputou pelos azuis e brancos.

O médio chegou ao F. C. Porto chegou à Invicta em 2014, tendo ingressado na equipa B dos dragões e foi, posteriormente, cedido ao Vitória de Guimarães.

Otávio cumpre a quinta época consecutiva nos dragões e tem sido uma peça fundamental no onze azul e branco.

Só esta época, o atleta já disputou 31 jogos e marcou cinco golos. No palmarés, soma dois campeonatos, duas Supertaças e uma Taça de Portugal.