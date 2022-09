Otávio falha seis jogos e deixa o meio-campo em obras

Médio portista fraturou duas costelas frente ao Atlético Madrid, mas garante que irá regressar mais forte. Galeno, Verón e Bruno Costa entre as opções para render o internacional português.

A derrota diante do Atlético Madrid ficou ainda mais amarga. Otávio foi substituído aos 77 minutos por lesão, após uma dura entrada de Hermoso, e teve de sair de maca. O pior cenário ficou depois confirmado: o médio português fraturou duas costelas e vai desfalcar a equipa de Sérgio Conceição durante um mês, falhando, pelo menos, seis jogos. Isso implica o treinador a alterar o meio-campo.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Otávio agradeceu o apoio dos adeptos azuis e brancos e deixou uma garantia. "Muito orgulhoso de toda a equipa, lutamos até ao fim e merecíamos outro resultado. Queria também agradecer a todas as mensagens de apoio, tenho a certeza que voltarei mais forte e com a mesma ambição de sempre", escreveu, na conta pessoal do Instagram. Confirmando-se a paragem de um mês no mínimo, Otávio falha então, pelo menos, seis jogos. Os embates diante do Chaves, Club Brugge, Estoril, Braga e Leverkusen não deverão ter a presença do médio, com a possibilidade de ainda estar ausente do jogo frente ao Portimonense (dia 8 de outubro), visto que faz, nesse dia, um mês que se lesionou.