Otávio foi a hospital de Madrid fazer exames

O jogador do F. C. Porto sofreu um traumatismo na grade costal depois de uma entrada imprudente de Mario Hermoso e teve de sair do encontro com o Atlético de Madrid de maca.

Mais tarde, o médio portista, que se queixou das costas, foi a um hospital de Madrid fazer exames.

O Atlético de Madrid venceu (2-1), esta quarta-feira, na capital espanhola, o F. C. Porto na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Hermoso, Uribe e Griezmann marcaram os golos.

Com este resultado, o Atlético de Madrid e os belgas do Club Brugge, que venceram o Bayer Leverkusen por 1-0, estão na liderança do grupo, com três pontos, enquanto o F. C. Porto e a equipa alemã ainda não pontuaram.