Otávio fratura duas costelas e fica um mês de baixa

O internacional português lesionou-se na segunda parte do duelo entre Atlético de Madrid e F. C. Porto (2-1), da primeira jornada da Liga dos Campeões, e os exames complementares efetuados numa clínica da capital espanhola não trouxeram boas notícias para os dragões: Otávio fraturou duas costelas e será baixa durante cerca de um mês.

Otávio sofreu um choque com Hermoso aos 73 minutos da partida do Grupo B e esteve cerca de seis minutos a ser assistido no relvado do Estádio Metropolitano. A equipa médica do F. C. Porto colocou, inclusive, um colar cervical ao médico que, depois, foi transportado a uma unidade de saúde.

O diagnóstico aponta duas costelas partidas e, em princípio, Otávio será baixa no plantel azul e branco durante um mês, falhando, pelo menos, três jogos do campeonato português (Chaves, Estoril, Braga e, possivelmente, Portimonense) e duas partidas da Liga dos Campeões, em casa, frente a Club Brugge e Bayer Leverkusen, ficando em dúvida para a visita à Alemanha, agendada para o dia 12 de outubro.