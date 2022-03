Otávio, Matheus Nunes e Gonçalo Inácio para o play-off do Mundial

JN Hoje às 12:36 Facebook

Selecionador anunciou os jogadores que vão disputar o play-off de acesso à fase final do Campeonato do Mundo, que se disputa, este ano, no Catar.

Fernando Santos, selecionador nacional, divulgou os eleitos para o jogo das meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial do Catar, com a Turquia, que se realiza a 24 de março, no Estádio do Dragão.

Caso Portugal derrote os turcos, jogará a final do play-off, igualmente no Dragão, com o vencedor da eliminatória que opõe a Itália à Macedónica do Norte.

Convocatória:

Guarda-redes: Rui Patrício (Roma), Diogo Costa (F. C. Porto), Anthony Lopes (Lyon)

Defesas: Cedric (Arsenal), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), José Fonte (Lille), Pepe (F. C. Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Dortmund)

Médios: Danilo (PSG), Ruben Neves (Wolverhampton), William (Bétis), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Matheus Nunes (Sporting), Otávio (F. C. Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Avançados: André Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valência), João Felix (Atlético de Madrid) e Rafael Leão (Milan)