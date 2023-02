Otávio no onze do F. C. Porto para defrontar o Inter de Milão

JN Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões jogam no Giuseppe Meazza a primeira mão dos oitavos de final da Champions. Galeno, Uribe e Zaidu também são titulares.

O regresso de Otávio é a grande novidade no onze do F. C. Porto para defrontar o Inter de Milão, esta quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Para além do internacional português, Sérgio Conceição aposta em Zaidu, Uribe e Galeno, que recuperam a titularidade. Pelo contrário, Wendell, Eustáquio e Toni Martinez vão iniciar o jogo como suplentes.

PUB

Inter de Milão: Onana; Dzeko, Laurato Martinez, Acerbi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Darmian, Skriniar e Bastoni

F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Grujić, Otávio, Uribe, Pepê, Taremi e Galeno

O jogo tem início marcado para as 20 horas, no Estádio Giuseppe Meazza, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic. O alemão Bastian Dankert será o videoárbitro.