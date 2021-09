Otávio no onze titular frente ao Catar

Já há onzes para o duelo particular entre Portugal e Catar, na Hungria, e a principal novidade de uma equipa totalmente reformulada é a estreia de Otávio, médio do F. C. Porto, nas escolhas iniciais de Fernando Santos. O luso-brasileiro vai cumprir a primeira internacionalização de quinas ao peito.

A partida tem início agendado para as 17:45 horas, no Estádio Nagyerdei, em Debrecen (Hungria)

Portugal: Anthony Lopes; Nélson Semedo, Domingos Duarte, Danilo Pereira e Nuno Mendes; Rúben Neves, João Moutinho, João Mário e Otávio; Gonçalo Guedes e André Silva

Selecionador: Fernando Santos

Suplentes: Diogo Costa, Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Raphael Guerreiro, João Palhinha, Diogo Jota, Bernardo Silva, Rafa Silva e Francisco Trincão

Catar: Barsham; Hassan, Khoukhi e Al-Rawi; Correia, Alahrak, Boudiaf, Hatif e Helamin; Almoez e Afif

Selecionador: Félix Sanchéz>

Suplentes: Abdurisag, Abunada, Ahmed, Al Bayati, Al Haydos, Doozandeh, Ahassan, Khoder, Madibo, Suhail, Sultan e Tarek>