Otávio pronto e Pepe mais longe de Anfield

Médio saiu tocado do jogo com o Feirense, mas está apto para o duelo com o Liverpool. Central ainda em tratamento à lesão

A goleada (5-1) ao Feirense garantiu a presença dos dragões nos oitavos de final da Taça de Portugal e apenas a lesão de Otávio, sofrida instantes antes de ser substituído, causou preocupação, mas o internacional português, que marcou dois golos frente aos fogaceiros, está apto rumo à visita a Inglaterra. Já Pepe continua a fazer apenas tratamento e está em dúvida para o encontro de quarta-feira com o Liverpool.

Otávio sofreu uma contusão no joelho esquerdo, mas não consta no boletim clínico divulgado, este domingo, pelos dragões, pelo que estará à disposição de Sérgio Conceição no encontro da quinta jornada da Champions.

Mais complicado está o cenário no centro da defesa. Pepe, que já falhou a partida com o Feirense, está limitado a tratamento e trabalho de ginásio, e deve ser dúvida até à véspera do desafio, enquanto Marcano treinou de forma integrada, mas ainda com condicionalismos.