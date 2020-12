Otávio punido com dois jogos de castigo por declarações na final da Taça de Portugal

Nuno Barbosa Hoje às 20:40 Facebook

O F. C. Porto emitiu um comunicado, esta segunda-feira, a dar conta da estranheza pelo "timing" em que foi notificado da suspensão por dois jogos de Otávio, decretada pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Na noite de 23 de dezembro, dia em que foi disputada a Supertaça de Portugal, véspera de Natal e de tolerância de ponto, decretada pelo Governo e aconselhada a todas as empresas, e antevéspera de um feriado a que se seguiram dois dias de fim de semana, o F. C. Porto foi notificado da suspensão por dois jogos do jogador Otávio, decretada pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol", começaram por escrever os dragões.



E acrescentaram: "A F. C. Porto, Futebol SAD não pode deixar de manifestar estranheza pelo 'timing' inusitado de uma comunicação relativa a factos que já levavam mais de quatro meses de apreciação, e, até tendo em conta outros exemplos - o jogador Nakajima foi notificado a 24 de dezembro para prestar declarações a 28 de manhã, no âmbito de outro processo disciplinar -, informa que aguardará com expectativa o que poderá chegar pelo correio nos dias - ou nas noites - anteriores aos jogos que preenchem o muito apertado calendário da equipa de futebol durante as próximas semanas".

Otávio falhará, assim, a deslocação desta terça-feira a Guimarães, onde o F. C. Porto defrontará o Vitória, bem como o jogo seguinte, a receção ao Moreirense, igualmente para o campeonato.

Segundo apurou o JN, este castigo está relacionado com as afirmações de Otávio após o jogo com o Benfica, para a Taça de Portugal.

"Já merecíamos esta taça há muito tempo. O árbitro podia fazer o que quisesse que nós não perdíamos. Merecemos isto. A jogarmos com 10? Com 10 não, eles é que jogaram com mais três e nós com menos quatro ou cinco. Mas faz parte. Estava escrito que não perdíamos. Assim sabe melhor", disse Otávio, na altura. Recorde-se que o F. C. Porto conquistou a prova rainha, num jogo em que ficou reduzido a 10 elementos, devido à expulsão de Díaz.