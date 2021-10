Otávio regressa aos treinos do F.C. Porto de forma condicionada

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

O médio Otávio regressou, esta terça-feira, aos treinos, de forma condicionada, depois de nos últimos dias ter trabalho no ginásio, informou o ​​​​​​​F. C. Porto, que prepara o jogo com o Sintrense, da Taça de Portugal em futebol.

O jogador luso-brasileiro, que é o único a figurar no boletim clínico dos dragões, continua a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, contraída no jogo com o Liverpool, da Liga dos Campeões, que os portistas perderam por 5-1, disputado em 28 de setembro.

Fora das opções do técnico Sérgio Conceição continuam 12 jogadores, que se encontram ao serviço das respetivas seleções, entre os quais Diogo Costa e Pepe, que estão na seleção principal de Portugal, e João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição, chamados aos sub-21.

Entre os ausentes, figuram também o avançado Luis Díaz, que lidera a lista de melhores marcadores da Liga portuguesa, com seis golos, e está a representar a seleção da Colômbia, tal como o compatriota Uribe, o mexicano Corona, o iraniano Taremi, o sérvio Marco Grujic, e o congolês Mbemba.

A equipa orientada por Sérgio Conceição volta a treinar na quarta-feira, às 16.30 horas, no centro de treinos do Olival, tendo em vista o encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcado para esta sexta-feira, às 18.45 horas, em Massamá, com o Sintrense.