Otávio renova com o F. C. Porto até 2025

Médio brasileiro, de 26 anos, acerta continuidade por mais quatro épocas. Salário aumentado e cláusula de rescisão de 60 milhões

O F. C. Porto oficializou a renovação de Otávio até 2025. O médio brasileiro, que estava em final de contrato e era alvo do Milan, Roma e Palmeiras, acertou a continuidade por mais quatro temporadas no emblema azul e branco. O jogador, de 26 anos, chegou à Invicta em 2014, tendo ingressado na equipa B dos dragões e foi, posteriormente, cedido ao Vitória de Guimarães.

Otávio cumpre a quinta época consecutiva nos dragões e tornou-se numa peça fundamental na equipa, sobretudo após a chegada de Sérgio Conceição. Ao serviço dos azuis e brancos, o centrocampista já realizou 177 partidas e marcou 19 golos. Recentemente, o jogador adquiriu dupla nacionalidade e pisca o olho à seleção nacional, dependendo, naturalmente, das opções de Fernando Santos.

Com o novo contrato, Otávio passará a ser um dos jogadores mais caros do plantel, auferindo cerca de três milhões por ano (líquidos), tendo ficado blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões.

Com o contrato já assinado, Otávio mostrou-se "muito feliz" por "ficar no F. C. Porto", um clube onde se sente "em casa". "É um sonho tornado realidade. Vou dar tudo dentro do campo como sempre fiz. Às vezes as coisas podem não sair bem tecnicamente, mas a vontade vai estar lá e nunca vou desistir. Podem ter a certeza de que vão ter de contar connosco até ao fim. Estou aqui com a mesma vontade com que entrei pela primeira vez e vou dar o meu máximo dentro de campo para ajudar a trazer mais títulos para este clube", salientou Otávio, aos canais de comunicação do clube.

Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, também se mostrou satisfeito com a conclusão do processo: "Isto é um sinal de que aqui se trabalha para o engrandecimento do clube, para a manutenção dos principais valores e não somos afetados pelas campanhas, pelo que se diz, nem pelo que é dado como certo. Nem pelas fontes, normalmente inquinadas, que dão notícias sobre o F. C. Porto. Quero dizer aos adeptos que estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma solução e por sentirmos que o Otávio está com a mesma vontade com que chegou aqui no primeiro dia".