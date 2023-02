Otávio rumou ao Brasil em contrarrelógio para Alvalade

António M. Soares e Miguel Pataco Hoje às 08:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio está no país de origem a ser tratado por Eduardo Santos, fisioterapeuta que também utiliza técnicas de medicina chinesa e que há anos recuperou Marega em tempo recorde.

É difícil, mas não impossível. Otávio está no Brasil, onde se encontra a efetuar um tratamento intensivo com o fisioterapeuta Eduardo Santos, que também utiliza técnicas da medicina tradicional chinesa e que, em 2019 - entre muitos outros exemplos -, recuperou Marega em tempo recorde antes de um clássico com o Benfica. Agora, o internacional português procura um "milagre" idêntico que lhe permita estar disponível já depois de amanhã, em Alvalade, para o encontro com o Sporting ou, na pior das hipóteses, recuperar a 100% para os duelos com o Rio Ave, na Liga, e Inter, em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Champions.