Otávio: "Sofri muito com Conceição, eu era um 'brinca na rua'"

Médio portista diz que os primeiros tempos com o treinador, ainda no V. Guimarães, não foram fáceis e abordou a estreia pela seleção portuguesa.

Otávio teve das melhores épocas desde que está ao serviço do F. C. Porto e a conquista do campeonato nacional e da Taça de Portugal foi o culminar de uma temporada que, garante o próprio, não vai esquecer. Além das conquistas pelos dragões, Otávio estreou-se pela seleção nacional, logo com um golo e uma assistência diante da Turquia, e não esconde que o objetivo passa por estar no Mundial2022.

"A partir do momento em que fui chamado pela primeira vez, o meu foco era sempre permanecer. Quero permanecer, ser chamado e vou trabalhar para isso. Se fizer um bom trabalho no meu clube terei mais chances de ser chamado. A estreia pela seleção foi um momento marcante na minha vida. O auge de qualquer jogador é chegar à Seleção. Estou muito feliz e quero voltar a estar lá e agarrar a oportunidade", começou por dizer Otávio em entrevista à Betano Mag.

Com outros jogos na memória como a estreia com a camisola azul e branca ou o primeiro duelo na Champions, Otávio também não esquece Sérgio Conceição e como "sofreu" com o treinador ainda quando ambos estavam no Vitória de Guimarães em 2015/16. Mas garante que tudo valeu a pena.

"O pessoal fala que eu sou chato, mas foi também isso que me ajudou, porque sofri muito com Sérgio Conceição no Vitória de Guimarães, pois eu era um 'brinca na rua', um jogador mais ofensivo. Foi difícil, mas valeu a pena. Eu acho que já sei o que ele pretende para as equipas e eu tento passar isso para os meus colegas, pois já estou há bastante tempo com ele. Tento passar o que ele quer e como ele é, o que não é fácil, mas dá resultados", vincou.

Sobre os festejos do campeonato nacional, o médio não esconde que, conquistar o título no Estádio da Luz teve um gosto especial. "No dia da Luz foi especial, mas nos Aliados é sempre especial, é uma festa marcante e histórica no Porto. Fiquei feliz por lá ter voltado. Momento mais marcante? Houve vários, mas penso que o mais marcante foi o jogo no Estoril, em que estávamos a perder por 0-2 ao intervalo e voltámos com outra atitude. Virámos um jogo que deu moral à equipa, pois acho que o Sporting tinha perdido nessa jornada. A partir daí, fomos sempre confiantes e partimos para cima", concluiu.