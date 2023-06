Otávio tem propostas e não é garantido que fique no F. C. Porto

Nuno A. Amaral Ontem às 23:30 Facebook

Médio tem enorme influência na equipa portista, mas o defeso pode trazer novidades. Cláusula de 60 milhões de euros protege a SAD.

Otávio afirmou há uma semana, após a final da Taça de Portugal, que vai continuar no F. C. Porto na próxima época, mas esse é um cenário que, sendo bastante provável, não pode ser dado como adquirido nesta altura.

Fonte próxima do médio portista garantiu ao JN que existem propostas de outros clubes em cima da mesa e, com o decorrer do defeso, irão surgir mais. Assim sendo, nada é garantido. Otávio sabe que é um dos jogadores mais importantes no F. C. Porto, talvez mesmo o mais influente, e sente-se muito bem no Dragão, mas, de acordo com a mesma fonte, vai analisar todas as ofertas em devido tempo.