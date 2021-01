Otávio testa negativo à covid-19 após resultado inconclusivo

JN Ontem às 23:33 Facebook

O médio brasileiro Otávio, do F. C. Porto, teve esta quarta-feira um teste negativo à covid-19, após um resultado inconclusivo, quando faltam apenas dois dias para o encontro com o Benfica, da 14.ª jornada da Liga.

Esta quinta-feira, o jogador vai fazer um novo teste ao coronavírus e se voltar a ter resultado negativo será opção para Sérgio Conceição para o clássico de sexta-feira, (21 horas), no Estádio do Dragão, frente às águias.

O F. C. Porto teve, na última semana, quatro casos positivos à covid-19 - Manafá, Carraça, Fábio Vieira e Francisco Meixedo, este guarda-redes da equipa B.