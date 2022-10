Otávio vezes 250: "Já me sinto um dragão"

O médio internacional português celebrou, frente ao Club Brugge na quarta-feira, uma marca redonda de azul e branco. Otávio cumpriu o jogo 250 pelo F. C. Porto, promete não ficar por aqui e quer continuar a conquistar títulos na Invicta.

"É uma marca importante na minha carreira. Fazer 250 jogos no F. C. Porto é muito difícil. Fico mesmo muito feliz por me juntar a alguns atletas que têm história no clube. Já me sinto um dragão e sinto-me em casa desde o primeiro dia em que fui recebido. Estou muito feliz aqui. Mas os 250 jogos já passaram e há que estar focado no próximo jogo e tenta fazer o máximo de jogos possível", afirmou o luso-brasileiro, em declarações aos meios do clube.

"Quando vestes a camisola do F. C. Porto todos os jogos são especiais, mas há alguns, como contra a Roma, na Liga dos Campeões, e jogos que deram títulos", respondeu Otávio quando questionado sobre os encontros que mais o marcaram. No entanto, e mesmo que a goleada ao Club Brugge esteja fresca na memória, as atenções estão viradas para o futuro e para os títulos que há para conquistar.

"Foi um dia especial: 250 jogos pelo F. C. Porto e uma vitória expressiva que nos deu a qualificação. Acabou o jogo com o Brugge e já estava a pensar no Santa Clara. Se Deus quiser vamos conseguir uma vitória. Quero fazer o máximo de jogos possíveis esta época, se possível com vitórias", referiu.

"A cada ano que passa, o meu sonho é ganhar tudo o que é possível. Estou feliz aqui e quero ajudar o F. C. Porto em busca de mais títulos", prometeu Otávio.