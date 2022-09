Otávio: "Voltarei mais forte"

Após ter sofrido uma dura lesão, na qual fraturou duas costelas, Otávio recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem tranquilizadora para os adeptos do F. C. Porto. Recorde que o médio se lesionou durante a derrota de ontem, contra o Atlético Madrid (1-2), em jogo da Liga dos Campeões.

"Muito orgulhoso de toda a equipa, lutamos até o fim e merecíamos outro resultado. Queria também agradecer a todas as mensagens de apoio, tenho certeza que voltarei mais forte e com a mesma ambição de sempre. Obrigado Nação Portista", pode ler-se na publicação de Otávio.

Otávio sofreu um traumatismo na grade costal na sequência de uma entrada dura de Mario Hermoso, aos 73 minutos do Atlético de Madrid-F. C. Porto.

O portista foi a um hospital de Madrid fazer exames médicos, que confirmaram o pior dos cenários para o jogador e para os próximos jogos: fratura de duas costelas e paragem de um mês, no mínimo.

Após o choque o internacional português ficou a queixar-se das costas, atingidas pelo joelho esquerdo do jogador do Atlético, acabando por sair do relvado imobilizado e transportado numa maca.