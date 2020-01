Ott Tänak no hospital após despiste no rali de Monte Carlo

Hoje às 11:26 Facebook

O estónio Ott Tänak (Hyundai) foi, esta sexta-feira, levado ao hospital "por precaução" depois de um despiste sofrido na quarta especial do rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo da especialidade.

O atual campeão mundial, navegado pelo compatriota Martin Järveoja, despistou-se ao quilómetro 9,2 dos 20,68 que compõem o setor seletivo Saint-Clément - Freissinières desta primeira de 13 corridas do calendário de 2020.

"Tanto o piloto como o navegador conseguiram sair da viatura pelos próprios meios. Foram levados ao hospital por precaução e para realizar exames, um procedimento normal em acidentes deste tipo", explicou a equipa, em comunicado.

Com cinco setores seletivos disputados, o galês Elfyn Evans (Toyota) lidera com oito segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai).