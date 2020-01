Ouattara entra para o V. Guimarães e Rafa Soares sai para o Eibar

Ontem às 22:50 Facebook

O extremo Abou Ouattara tornou-se, esta sexta-feira, jogador do Vitória de Guimarães até ao final da época 2020/21, por empréstimo dos franceses do Lille, enquanto Rafa Soares foi cedido pelos vimaranenses ao Eibar.

Os vimaranenses, referem em nota publicada no site oficial, que têm a opção de comprar 50% do passe do internacional pela seleção principal do Burquina Faso por três milhões de euros.

Utilizado apenas oito minutos na primeira metade da temporada, no triunfo do Lille sobre o Angers (2-1), para a quinta jornada da Liga francesa, o jogador, de 20 anos, vai juntar-se a Davidson, Marcus Edwards, Rochinha e Ola John como opção para as alas do ataque vimaranense.

Abou Ouattara é o segundo reforço dos vitorianos no mercado de transferências de inverno que encerra esta sexta-feira, depois de garantido o defesa central inglês Easah Suliman, ex-Aston Villa.

De saída para a Liga espanhola está o defesa esquerdo Rafa Soares, de 24 anos, que irá representar o Eibar por empréstimo dos vimaranenses até ao final da temporada de 2020/21, com opção de compra definitiva pelo conjunto do País Basco.

Para colmatar o empréstimo de rafa Soares, os vitorianos contrataram o brasileiro Matheus Mascarenhas, de 21 anos, que foi cedido pelo Fluminense por época e meia, até ao final da temporada 2020/21.

"A Vitória SC, Futebol SAD chegou a acordo com o Fluminense para o empréstimo do sul-americano de 21 anos. O empréstimo sem custos termina no final da próxima temporada (20/21), sendo que clube vitoriano fica com a opção de compra dos direitos económicos do jogador por 1 milhão de euros", refere o clube minhoto em comunicado.