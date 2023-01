Ovarense derrota Benfica e está na final da Taça Hugo dos Santos

JN/Agências Hoje às 19:39, atualizado às 20:37 Facebook

A Ovarense qualificou-se, este sábado, para a final da Taça Hugo dos Santos, ao derrotar o Benfica por 77-76, em Gondomar, marcando encontro com o Sporting no encontro decisivo da competição.

Na segunda meia-final, os homens de Ovar, que já venciam por 41-36 ao intervalo, surpreenderam ao impor-se aos encarnados, recordistas de triunfos na prova, com seis títulos, e finalistas na temporada passada.

A Ovarense, que marcou presença em duas finais da Taça Hugo dos Santos, mas não venceu nenhuma, agendou encontro com o detentor do título, o Sporting, que na outra meia-final bateu o F. C. Porto por 97-84.