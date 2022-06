Ozil tem plano para a reforma: eSports

Médio alemão está fora das contas de Jorge Jesus no Fenerbahçe e quer ser profissional de videojogos.

Aos 33 anos, Mesut Ozil já sabe que não conta para Jorge Jesus no Fenerbahçe e o adeus aos relvados até pode estar para breve. O futuro, esse, será longe do futebol, pelo menos segundo o empresário do jogador campeão do Mundo pela seleção da Alemanha em 2014. "Talvez se torne num atleta de jogos eletrónicos. É realmente muito bom no Fortnite e não me surpreenderia se começasse a competir", explicou o agente Erkut Sogut.

O médio criativo há muito que é um aficionado dos desportos eletrónicos. Em 2018 criou a M10 eSports, uma equipa profissional que atua no Fortnite, um videojogo de sobrevivência que atrai muitos utilizadores no mundo eletrónico. Ozil marca também presença na plataforma de streaming Twitch, onde já alcançou a importante marca de 174,8 mil seguidores.