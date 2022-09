Pablo renova pelo Famalicão: "Vou procurar recompensar com golos"

JN/Agências Hoje às 18:07 Facebook

O avançado Pablo, do Famalicão, renovou contrato até 2027, ou seja, por mais quatro temporadas, anunciou o clube da Liga portuguesa de futebol.

O filho de Pena, avançado que se destacou ao serviço do F. C. Porto, tem um golo em quatro jogos ao serviço da equipa de sub-23 famalicense, esta temporada. No currículo, conta com cinco partidas efetuadas na Liga, na qual se estreou em 2020/2021.

"Esta renovação é uma demonstração da confiança do clube no meu valor. Vou procurar recompensar com trabalho, golos e bons jogos", afirmou o jogador, em declarações aos meios do clube.

Pablo quer continuar a dar provas que pode acrescentar valor na equipa principal do clube minhoto.

"Estou mais maduro e forte do ponto de vista técnico e mental. O clube proporcionou-me todas as condições para crescer e sinto estar mais preparado para realizar uma temporada espetacular nos sub-23 para, futuramente, ficar em definitivo na equipa principal", acrescentou.