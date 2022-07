Pablo Santos rescinde e é jogador livre

O Sporting de Braga rescindiu com Pablo Santos, encerrando assim uma ligação de quatro temporadas, embora o defesa central tenha representado outros emblemas pelo meio. Brasileiro tinha contrato até junho de 2023

Em comunicado, os bracarenses desejaram "as maiores felicidades" ao brasileiro. "O SC Braga informa que chegou a acordo com o jogador Pablo Santos com vista à rescisão do seu contrato. O SC Braga deseja a Pablo Santos as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira", lê-se.

O defesa, de 30 anos, chegou aos 'guerreiros' na temporada 2018/19, oriundo do Marítimo, sem se ter conseguido afirmar como indiscutível. Na época seguinte começou na equipa principal, mas foi emprestado aos russos do Rubin Kazan, em janeiro, seguindo-se empréstimos ao Hatayspor (Turquia) e Moreirense, nos anos seguintes.

Agora, Pablo Santos é um jogador livre no mercado, após 47 jogos pelo Sporting de Braga, nos quais marcou por cinco vezes.