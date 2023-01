Pablo Sarabia a caminho de reforçar o Wolves

O espanhol Pablo Sarabia está perto de se tornar o mais recente reforço do Wolverhampton.

O atacante, que em 2021/2022 brilhou pelo Sporting, por empréstimo dos parisienses (21 golos e oito assistências, em 45 jogos pelos leões), deverá custar cerca de cinco milhões de euros à equipa inglesa.

Sem espaço no PSG devido à constelação de estrelas com que os parisienses contam na frente de ataque, Sarabia, de 30 anos, prepara-se para a primeira aventura por terras de Sua Majestade. Esta temporada o espanhol tem tido poucas oportunidades de jogar a titular, embora conte com 19 participações pela equipa francesa. No entanto, ainda não fez nenhum golo nem somou qualquer assistência.

PUB

A pouca utilização no PSG levou inclusive a que o versátil jogador tenha tido um papel secundário na equipa da Espanha, que participou no Mundial 2022.

Segundo o jornal AS, Sarabia tinha várias propostas em cima da mesa, escolhendo a do Wolverhampton pela relação próxima que mantém com Julen Lopetegui.